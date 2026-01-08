Calciomercato Napoli attesa e strategie | le ultime su Lucca e Lang

Il mercato di gennaio del Napoli si caratterizza per un approccio strategico e senza eccessi. La società valuta attentamente le possibili cessioni, con Lucca in prima linea, e sta mantenendo aperti i contatti anche per Noa Lang, per rafforzare la rosa senza fretta. Le trattative sono in fase preliminare, con l’obiettivo di ottimizzare la squadra in vista delle prossime sfide.

Calciomercato Napoli di Gennaio senza strappi per gli azzurri: Lucca in cima alla lista cessioni, dialoghi avviati anche per Noa Lang. Il club osserva e prende tempo. Il mercato di gennaio procede a ritmo lento per il Napoli, che al momento resta alla finestra in attesa che si sblocchi il fronte delle uscite. Solo dopo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calciomercato Napoli, attesa e strategie: le ultime su Lucca e Lang Leggi anche: Lecce-Napoli, Di Lorenzo riposa. Lucca favorito su Lang (Sky) Leggi anche: Calciomercato Juve: svalutazione Lucca a Napoli, Comolli può approfittarne e piazzare il colpo. Ultime La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Le strategie del Napoli; Napoli, mercato in evoluzione: cessioni e rinforzi dipendono dalle uscite; Calciomercato di gennaio 2026: strategie, ambizioni e occasioni per le big della Serie A; Anguissa verso il rientro spinge lontano un altro azzurro: può andare in prestito in A. Anguissa verso il rientro spinge lontano un altro azzurro: può andare in prestito in A - C’è infatti attesa per il rientro di Frank Zambo Anguissa: dalle condizioni del centrocampista ... tuttonapoli.net

Calciomercato Napoli, il possibile blocco cambia la strategia di Manna: prima le uscite. Da Lucca a Marianucci: i nomi dei calciatori con la valigia pronta - Calciomercato Napoli, lo stop della Commissione costringe gli azzurri ad operare a saldo zero. calcionews24.com

Calciomercato invernale: Lazio senza vincoli, Napoli e Pisa con il saldo zero - Calciomercato: la Lazio torna ad operare senza vincoli. it.blastingnews.com

Calciomercato Roma, ipotesi scambio con il Napoli Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport prende corpo una suggestione di mercato che coinvolge Roma e Napoli: un possibile scambio di centravanti tra Dovbyk e Lucca. L’ucraino potrebbe prend - facebook.com facebook

Calciomercato in diretta: #Roma, #Napoli e #Lazio, segui tutte le trattative LIVE x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.