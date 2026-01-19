Calciomercato news di oggi in diretta | il Napoli cede Lang e Lucca la Juve stringe per Mateta Roma su Fortini

Aggiornamenti quotidiani sul calciomercato italiano: oggi 19 gennaio 2026, si seguono le trattative in tempo reale di Juventus, Milan, Inter, Napoli e Roma. Il Napoli ha ceduto Lang e Lucca, mentre la Juventus si avvicina a Mateta. La Roma monitora Fortini. Restate aggiornati per tutte le ultime novità sulle operazioni di mercato delle squadre di Serie A.

Calciomercato in diretta, le news di oggi 19 gennaio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A.🔗 Leggi su Fanpage.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: la Juve piomba su Mateta. Roma su Dragusin e non molla Zirkzee

Le ultime novità sul calciomercato di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, aggiornano le trattative delle principali squadre di Serie A. La Juventus mostra interesse per Mateta, mentre la Roma continua a seguire Dragusin e non perde di vista Zirkzee. Segui le notizie in tempo reale per rimanere aggiornato sulle mosse di mercato di Juventus, Roma, Milan, Inter e Napoli.

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Mateta e Maldini, l’Inter blocca Mlacic, Maignan resta al Milan

Aggiornamenti quotidiani sul calciomercato di Serie A, con notizie e trattative in tempo reale. Oggi, 16 gennaio, si segnalano interessamenti della Juventus per Mateta e Maldini, l'Inter blocca Mlacic e Maignan rimane al Milan. Segui le ultime novità sulle principali squadre italiane, tra acquisti, cessioni e indiscrezioni, per rimanere sempre aggiornato sulle dinamiche del mercato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest - Calciomercato live, le trattative di oggi domenica 18 gennaio 2026. leggo.it