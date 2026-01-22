Landini sostituisce l' opposizione | Il governo racconta bugie aumentano i precari

Landini critica l’attuale governo, sostenendo che diffonde informazioni inesatte sulla situazione lavorativa nel paese. Secondo il leader sindacale, le politiche adottate hanno portato a un aumento della precarietà e a una crescita dei lavoratori poveri, evidenziando una realtà diversa da quella presentata ufficialmente. Questa posizione mette in discussione le narrazioni ufficiali e sottolinea le difficoltà quotidiane di molti cittadini.

"Stanno raccontando delle bugie, ma la gente normale se ne rende conto perché siamo di fronte al fatto che si è poveri lavorando ed è aumentata la precarietà. Gli ultimi dati Inps dicono che in questi anni cresciuta l'occupazione in generale, ma quando vai a vedere i contratti a termine precari sono passati da 3 milioni a 4,7 milioni e si è di fronte al fatto che si è concentrata l'occupazione non nell'industria, ma nei servizi, nel commercio, laddove ci sono anche più contratti pirata e dove ci sono condizioni di lavoro peggiori". Così il segretario Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Piazzapulita su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Italia bloccata dalle bugie di LandiniLo sciopero odierno della Cgil, promosso da Maurizio Landini, evidenzia un crescente isolamento, con Cisl, Uil e Ugl che non aderiscono.

