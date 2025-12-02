Sciopero generale del 12 dicembre Landini da Palermo | Governo racconta balle manovra inadeguata

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Un voto al Governo? Non classificato. Il voto lo dai a chi studia, a chi si applica. Qui cosa stanno facendo? Tutto quello che avevano promesso non lo stanno realizzando. Non avevano detto che cancellavano la Fornero? Invece la stanno peggiorando. Solo per questo dovrebbero dargli un premio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

