E’ morto Luigi Torelli Sermoneta piange la scomparsa dell’ex sindaco
Una comunità in lutto quella di Sermoneta per la morte dell’ex sindaco Luigi Torelli. All’età di 87 anni, si è sento nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre.Figura di riferimento della politica locale, Luigi Torelli è stato primo cittadino di Sermoneta dal 1970 al 1980 e, nuovamente, tra. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
