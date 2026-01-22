L’addio all’ex sindaco Fulgione nel cuore di tutti | Sapeva ascoltare e unire

L’addio all’ex sindaco Fulgione ricorda il suo ruolo di ascoltatore e unificatore, caratteristiche apprezzate da tutta la comunità. Tra le ultime immagini pubbliche, il 15 dicembre 2018, durante la posa della prima pietra della scuola media Etty Hillesum, simbolo di un impegno durato anni. Un ricordo sobrio di un amministratore che ha lasciato un segno importante nel cuore di Liscate, rappresentando un esempio di dedizione e passione civica.

Una delle ultime immagini in fascia tricolore risale al 15 dicembre del 2018, ultimo anno di mandato da sindaco di Liscate: il giorno della posa della prima pietra, con tanto di interramento di una "capsula del tempo" e messaggio "alle future generazioni", della scuola media Etty Hillesum, la "scuola con l'anima" frutto di anni di lavoro, un traguardo raggiunto, un progetto innovativo. Una delle ultime uscite pubbliche qualche settimana fa, all'ultima assemblea di Cem Ambiente, la società per i servizi di igiene urbana che presiedeva dal 2022. Il lavoro e l'impegno non si erano mai fermati.

Morto Alberto Fulgione, ex sindaco di LiscateLiscate, 20 gennaio 2026 – Si comunica la scomparsa di Alberto Fulgione, ex sindaco di Liscate, avvenuta questa sera a causa di complicanze legate a un tumore.

Alberto Fulgione è morto: era presidente Cem ed ex sindaco di LiscateAlberto Fulgione, presidente di Cem e ex sindaco di Liscate, è deceduto all'età di 60 anni.

