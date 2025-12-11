L’Accademia di Brera Verso i primi 250 anni Porte aperte al pubblico e una mostra su Hayez

L’Accademia di Brera si prepara a celebrare i suoi primi 250 anni, con eventi aperti al pubblico e una mostra dedicata a Hayez. Un’occasione per scoprire la storia e l’evoluzione di questa istituzione culturale, che ha lasciato un’impronta profonda sulla città. Tra le iniziative, spicca l’esposizione su Hayez, uno dei più grandi artisti italiani del Romanticismo.

Un'imperatrice piccola e grassottella, che non aveva nulla del sovrano, più di chiunque altro ha cambiato il volto di Milano. Città da lei molto amata. Il regno di Maria Teresa d'Austria è sempre ricordato in Lombardia come esempio di rigore amministrativo e grandi riforme (tasse eque, per esempio, con il vantaggio di restare sul territorio), dopo il malgoverno spagnolo. Oltre alla scuola elementare obbligatoria e gratuita, con lei vennero le grandi istituzioni tuttora vanto di Milano: il 22 gennaio 1776 nasceva l' Accademia di Belle arti di Brera, che celebra il suo 250° anniversario. Presentato ieri il ricco programma di eventi nella Sala Napoleonica, dove capolavori quali teleri narrativi, calchi in gesso, o un grande cartone di Appiani, 1857, non procurano alcuna soggezione al presidente Diego Visconti e al direttore Franco Marrocco.

