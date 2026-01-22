La Volta Buona pagelle 22 gennaio | Al Bano compiaciuto 7 la carrambata di Caterina Balivo 8

Nella puntata del 22 gennaio di La Volta Buona, si sono alternate riflessioni e momenti di intrattenimento. Al Bano si è mostrato soddisfatto con un 7, mentre Caterina Balivo ha fatto una sorpresa apprezzata, meritando un 8. La trasmissione ha offerto uno sguardo nostalgico sui tempi passati, coinvolgendo anche chi non era presente in quegli anni. Un appuntamento che ha saputo coniugare ricordi e attualità con sobrietà.

Nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, La Volta Buona tira fuori il suo lato più nostalgico e costringe a rimpiangere i bei tempi andati anche a chi non c’era. La puntata è dedicata alle grandi leggende della musica, ai primi Festival di Sanremo, alle voci che hanno rivoluzionato la storia della canzone. Testimone di quell’epoca, in studio arriva Al Bano, che si gode i complimenti e gli omaggi di Caterina Balivo e della sua squadra di autori. Ancora, si celebrano gli 86 anni di Iva Zanicchi, mentre la trasmissione assume le sembianze di un vecchio, famosissimo, programma. Al Bano è il re della festa. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Volta Buona, pagelle 8 gennaio: Caterina Balivo in ospedale (8), il figlio di Al Bano vivo per miracolo (7)La puntata de La Volta Buona del 8 gennaio 2026 ha affrontato temi di attualità, tra cui aggiornamenti sulla salute di Caterina Balivo (8) e la vicenda del figlio di Al Bano, rimasto vivo per miracolo (7).

La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8)La Volta Buona è tornata in onda il 5 gennaio 2026, con Caterina Balivo e ospiti, offrendo un approfondimento sulle notizie attuali.

