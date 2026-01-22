La Vedova allegra l' operetta più amata sale sul palco di Osoppo
La Vedova Allegra, uno dei più noti capolavori dell’operetta, arriva sul palco del Teatro della Corte di Osoppo. Inserito nel cartellone di Anà-Thema Teatro, questo spettacolo propone un’interpretazione fedele e raffinata di un classico apprezzato a livello internazionale. Un’occasione per apprezzare un’opera che unisce musica, umorismo e tradizione in un allestimento che rispetta le sue origini.
Un grande classico dell’operetta internazionale approda al Teatro della Corte di Osoppo, all’interno del cartellone firmato da Anà-Thema Teatro. Sabato 24 gennaio alle 20.45 va infatti in scena La Vedova Allegra, celebre capolavoro di Franz Lehár, in un allestimento a cura dell’Associazione.🔗 Leggi su Udinetoday.it
“La vedova allegra”, l’iconica operetta diverte il Donizetti“La vedova allegra” di Donizetti torna a Bergamo, offrendo un’interpretazione fedele e raffinata dell’operetta.
Risate e malintesi, l’operetta al Donizetti inizia con La Vedova AllegraLa stagione di operette 2026 al Teatro Donizetti apre con “La Vedova Allegra”, interpretata dalla Compagnia Corrado Abbati.
