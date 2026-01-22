La tipografia antisemitismo Più testi che teste L’autogol Pd

L’antisemitismo torna al centro del dibattito, questa volta attraverso la tipografia. La proposta Delrio, avanzata dall’ex ministro del Pd, mira a promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. Un approfondimento necessario per affrontare un tema delicato e complesso, che richiede attenzione e responsabilità da parte delle istituzioni e della società civile.

Più testi che teste. L’antisemitismo è finito in tipografia. Ricordate la proposta Delrio? L’ex ministro del Pd si batte per depositare un disegno di legge sull’antisemitismo. Il Pd lo ferma perché il testo per Schlein e Boccia è troppo stringente e fa sua la definizione dell’Ihra (International Holocaust Remembrance Alliance). Sia Boccia sia Schlein la stessa definizione l’hanno adottata in passato. Boccia quando era ministro nel governo Conte II e Schlein l’ha votata quando sedeva all’Europarlamento. Lasciamo perdere.. Per arginare Delrio, la mitezza fatta persona, viene chiesto al senatore del Pd, Andrea Giorgis (l’allievo di Zagrebelsky) di formulare una proposta unitaria del Pd. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

