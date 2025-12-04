**Antisemitismo | 6 testi depositati in Parlamento oltre al Pd anche FdI FI Lega e Iv**
Roma, 4 dic (Adnkronos) - Sono 6 i provvedimenti, tra progetti di legge e disegni di legge, depositati tra Camera e Senato sul tema dell'antisemitismo. A palazzo Madama il senatore del Pd Graziano Delrio ha presentato il 20 novembre scorso l'atto 'Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online'. Assegnato il 2 dicembre alla commissione Affari costituzionali, l'esame non è ancora iniziato. E' dell'agosto 2025 il provvedimento depositato dal presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri su 'Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Leggo che in queste ore c’è parecchia confusione, prodotta dai soliti e noti inquinatori di pozzi, sulla proposta di @graziano_delrio per un quadro normativo serio e garantista per contrastare l’antisemitismo, soprattutto nelle scuole, nelle università e on line. V Vai su X
Condanno con la massima fermezza l’ennesimo atto di violenza e antisemitismo. È vergognoso quanto accaduto alla sinagoga di Monteverde, a Roma, dove è stata anche imbrattata la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, il bambino ucciso nel vile attentato te - facebook.com Vai su Facebook
**Antisemitismo: 6 testi depositati in Parlamento, oltre al Pd anche FdI, FI, Lega e Iv** - Sono 6 i provvedimenti, tra progetti di legge e disegni di legge, depositati tra Camera e Senato sul tema dell'antisemitismo. Si legge su lanuovasardegna.it