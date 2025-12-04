Roma, 4 dic (Adnkronos) - Sono 6 i provvedimenti, tra progetti di legge e disegni di legge, depositati tra Camera e Senato sul tema dell'antisemitismo. A palazzo Madama il senatore del Pd Graziano Delrio ha presentato il 20 novembre scorso l'atto 'Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme online'. Assegnato il 2 dicembre alla commissione Affari costituzionali, l'esame non è ancora iniziato. E' dell'agosto 2025 il provvedimento depositato dal presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri su 'Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Antisemitismo: 6 testi depositati in Parlamento, oltre al Pd anche FdI, FI, Lega e Iv**