È morto Genesio Bevilacqua | addio all'uomo che scrisse una delle pagine più incredibili della Superbike

È scomparso a 66 anni Genesio Bevilacqua, fondatore di Althea Racing. Ricordato per aver conquistato il Mondiale Superbike 2011 con Carlos Checa e Ducati, ha scritto una delle pagine più significative della storia della Superbike, affrontando le sfide di un team privato. La sua figura resta un esempio di passione e determinazione nel mondo delle competizioni motoristiche.

Si è spento a 66 anni Genesio Bevilacqua, fondatore di Althea Racing. Con il suo team privato firmò un'impresa storica: il Mondiale Superbike 2011 vinto con Carlos Checa e Ducati, contro le squadre ufficiali. Un successo che ha segnato un'epoca.

