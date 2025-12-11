re carlo anche la principessa anna rinuncia al titolo ma solo sulla cartolina di natale

La cartolina di Natale della Principessa Anna ha attirato l’attenzione sui social, sorprendendo per un dettaglio inaspettato: la sovrana ha rinunciato al suo titolo solo nella firma, suscitando curiosità e discussioni tra gli appassionati di Royal Family.

La cartolina di Natale di quest'anno della Principessa Anna ha suscitato un certo interesse dopo essere stata diffusa sui social: la sorella del Re Carlo infatti ha rinunciato al suo titolo, ma solo nella firma ovviamente. La Principessa rimane ad oggi uno dei membri più attivi della Famiglia Reale, e c'è un motivo se ha rinunciato a utilizzare il titolo, proprio come fanno il William e Kate già da tempo. Principessa Anna, la rinuncia al titolo (solo sulla cartolina di Natale). Da qualche tempo Re Carlo ha revocato al fratello Andrea il titolo di Principe, espellendolo anche dall'Ordine della Giarrettiera, il più antico e prestigioso ordine cavalleresco, e ordinando che l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Reale della Vittoria venga annullata, privandolo di fatto di ogni titolo e privilegio legato alla Corona.