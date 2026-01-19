Gaza i primi contatti per il Board of Peace | come funzionerà la fase 2 del piano di pace di Trump?

Sono stati avviati i primi contatti per la formazione del Board of Peace a Gaza, nell’ambito della fase 2 del piano di pace di Trump. Al momento, i membri confermati dalla Casa Bianca includono figure di rilievo come il presidente Donald Trump, il segretario di Stato Marco Rubio, Jared Kushner e altri esperti internazionali. Questa fase mira a favorire il dialogo e la stabilità nella regione attraverso un processo strutturato e multilaterale.

Donald Trump ha annunciato con un certo orgoglio l’avvio della fase due del piano di pace per Gaza, sottolineando che le operazioni per la ricostruzione della Striscia inizieranno presto, così come quelle per una transizione pacifica verso un governo non radicalizzato e pacifico. Un compito complesso che gli Usa hanno studiato nei minimi dettagli per consentire alla Palestina di dotarsi di un governo che rispetti la sua volontà di convivere pacificamente in Medio Oriente. Affinché questo processo sia possibile, Trump ha deciso di presiedere il Board of Peace, ovvero una commissione che permetta prendere decisioni sul territorio durante il vuoto di potere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il piano di pace su Gaza entra nella seconda fase, Trump: "Formato il Board of Peace, a breve i nomi"

Il piano di pace su Gaza entra nella sua seconda fase, con la creazione del Board of Peace, come annunciato da Donald Trump. Nei prossimi giorni saranno resi noti i nomi dei membri di questo nuovo organismo. Il primo passo era stato segnato dalla riunione di Sharm el-Sheikh, un evento mediatico che aveva suscitato attenzione internazionale. La fase attuale mira a consolidare gli accordi e promuovere un percorso stabile per la regione.

Fase due a Gaza. Nasce il Board of Peace. Meloni tra i papabili

Fase due a Gaza: nasce il Board of Peace, un nuovo passo nel tentativo di stabilizzare la regione. La proposta, parte del piano in venti punti degli Stati Uniti, mira a favorire il dialogo e la pace tra le parti coinvolte. Nel contesto internazionale, si fanno anche avanti figure politiche italiane, con Meloni tra i nomi più discussi. Un momento di attenta osservazione per gli sviluppi futuri nel conflitto.

