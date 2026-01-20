Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica | Allenerei la Juve in futuro se ci fosse la possibilità? Certo

Nella consueta conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha risposto a una domanda sul suo possibile futuro sulla panchina della Juventus. L’allenatore portoghese ha dichiarato che, qualora si presentasse l’opportunità, non esiterebbe a guidare nuovamente la squadra bianconera. Domani, all’Allianz Stadium, si disputa una sfida importante, che rappresenta un momento chiave della fase a gironi della competizione.

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: «Se allenerei mai la Juventus? Certo. Io contro Spalletti non conta, preferisco giocare male ma vincere»Alla vigilia del settimo match di Champions League 202526 tra Juventus e Benfica, José Mourinho ha commentato le sue possibilità di allenare la Juventus, affermando: «Se allenerei mai la Juventus? Certo».

Conferenza stampa Mourinho pre Juve Benfica: le sue dichiarazioniMercoledì sera l’Allianz Stadium ospiterà la partita di Champions League tra Juventus e Benfica.

