In migliaia ai funerali di Aba Youssef ucciso a La Spezia | Ora vogliamo giustizia

Migliaia di persone hanno preso parte ai funerali di Aba Youssef, il giovane di 18 anni vittima di un omicidio a La Spezia. L’evento ha rappresentato un momento di lutto e solidarietà, mentre si chiede giustizia per quanto accaduto. Zouhair Atif, il presunto responsabile, è attualmente in custodia. La vicenda ha suscitato forte emozione nella comunità locale, evidenziando l’importanza di un intervento deciso contro ogni forma di violenza.

In migliaia hanno partecipato ai funerali di Aba Youssef, il 18enne ucciso con una coltellata dal compagno di scuola Zouhair Atif, attualmente in carcere per il delitto. Lutto cittadino a La Spezia per le esequie. La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: "Il dolore è di tutta la comunità" A La Spezia si sono svolti i funerali di Youssef Abanoub, conosciuto come Aba, un giovane di 18 anni. La rabbia dello zio di Abanoub Youssef: "Vogliamo giustizia per tutta la famiglia, serve una legge severa" La famiglia e gli amici di Abanoub Youssef, giovane di 18 anni tragicamente ucciso a scuola, chiedono giustizia. La Spezia, in migliaia ai funerali di Aba. Il vescovo: Il dolore è di tutta la comunità (Adnkronos) - Un lungo applauso ha accolto la bara bianca di Youssef Abanoub, detto Aba, 18 anni, al funerale di oggi 22 gennaio nella cattedrale Cristo Re di La Spezia. Il ragazzo è stato ucciso lo s ... Funerali di Aba Youssef a La Spezia, l'uscita del feretro tra gli applausi Urla e applausi ai funerali di Abanoub Youssef, il 18enne ucciso con un coltello da un compagno dell'istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia. In migliaia hanno partecipato alle esequie che ...

