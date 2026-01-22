La sindaca partecipa alla via frocis e adesso l' opposizione la invita alla via crucis

La sindaca ha preso parte alla via Frocis; ora l’opposizione invita a partecipare anche alla via crucis, chiedendo un gesto di riconciliazione e unità. La richiesta mira a rafforzare il senso di comunità e a favorire un dialogo costruttivo tra le parti, promuovendo un impegno condiviso per il bene della città.

“La sindaca ha partecipato alla via frocis, adesso chieda scusa e partecipi insieme alla giunta e a tutti i consiglieri comunali alla via crucis”. A chiederlo, con una mozione, è il centrodestra di Lesmo. Fratelli d’Italia e la lista civica Per Lesmo (che unisce Lega e Forza Italia) ha depositato.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Caso Hannoun, l'opposizione alla sindaca Ferdinandi: "Basta ambiguità, risponda"I consiglieri comunali dell’opposizione chiedono chiarimenti alla sindaca Vittoria Ferdinandi riguardo al caso Hannoun.

Strage di Crans-Montana, Meloni invita ministri e opposizione alla messa per le vittime. L’abbraccio a Linate tra i genitori di Achille e Chiara – La direttaIn seguito alla tragedia di Crans-Montana, il governo italiano ha convocato una messa per le vittime, mentre a Linate si è svolto un momento di commozione tra i genitori di Chiara e Achille, le vittime italiane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: RIC26: un tuffo nel sogno. La Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Rimini schierate al fianco di Riccione Capitale italiana del mare; La sindaca di Lugo non parteciperà al confronto di Fratelli d'Italia. Grandi: Democrazia a geometria variabile; Roverè della Luna, dal Comune affidi diretti alla coop del sindaco e proroghe su pulizie e Progettone. La replica: Agito correttamente; Caso Hannoun, scontro in Consiglio. Il centrodestra: Troppe ambiguità La replica di Ferdinandi: Sono solo falsità.

La sindaca partecipa alla via frocis e adesso l'opposizione la invita alla via crucisLo chiede il centrodestra in una mozione dove invita la prima cittadina a chiedere scusa anche ai fedeli ... monzatoday.it

Sindaco partecipa alla festa patronale e i ladri tentano di svaligiargli la casaI malviventi sono stati fortunatamente messi in fuga dai vicini di casa che hanno lanciato l'allarme ... casertanews.it

In qualità di Sindaca di Mercato Saraceno e Presidente dell’Unione Valle Savio, ho avuto l’onore di partecipare alla sottoscrizione di un ’ - facebook.com facebook