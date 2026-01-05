Strage di Crans-Montana Meloni invita ministri e opposizione alla messa per le vittime L’abbraccio a Linate tra i genitori di Achille e Chiara – La diretta

In seguito alla tragedia di Crans-Montana, il governo italiano ha convocato una messa per le vittime, mentre a Linate si è svolto un momento di commozione tra i genitori di Chiara e Achille, le vittime italiane. Le cinque salme sono state trasportate in Italia con un volo di Stato, sottolineando l’importanza di ricordare e rispettare la memoria delle persone coinvolte in questa tragedia.

Momenti di grande commozione all’aeroporto di Milano Linate, dove i genitori di Chiara Costanzo e quelli di Achille Barosi, le due vittime milanesi della strage di Crans-Montana Le cinque salme sono arrivate in Italia a bordo di un volo di Stato. La mamma di Chiara è stata poi accolta dal sindaco di Milano Beppe Sala, che l’ha stretta a sé in un gesto di vicinanza istituzionale e umana. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha raccontato a Repubblica: «Ho parlato con i genitori che hanno dimostrato di essere forti, ma sono distrutti. Ora bisogna cercare di dimostrare di essere vicini a loro, di stringerci tutti intorno per cercare di elaborare questa situazione, che nessuno di noi riesce ad accettare, sembra ancora incredibile». 🔗 Leggi su Open.online

