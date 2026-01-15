Caso Hannoun l' opposizione alla sindaca Ferdinandi | Basta ambiguità risponda

I consiglieri comunali dell’opposizione chiedono chiarimenti alla sindaca Vittoria Ferdinandi riguardo al caso Hannoun. La questione riguarda la presenza e le dichiarazioni dell’esponente palestinese coinvolto in un’indagine per terrorismo e presunti finanziamenti ad Hamas. La richiesta mira a fare luce sulla posizione dell’amministrazione comunale e a chiarire eventuali ambiguità sulla vicenda.

I consiglieri comunali dell’opposizione tornano alla carica sul caso Hannoun e chiedono conto alla sindaca Vittoria Ferdinandi della presenza e delle dichiarazioni dell’esponente palestinese al centro di un’indagine per terrorismo sul presunto finanziamento ad Hamas. “Sindaco Ferdinandi, da settimane attendiamo risposte chiare. Invece di fare la vittima in comizi improbabili, in consiglio comunale, sui social e sui media, perché non è ancora stata in grado di rispondere senza ambiguità a queste due semplici domande? – chiedono i consiglieri - Condanna chiaramente le dichiarazioni di Hannoun espresse contro le autorità italiane e il popolo ebraico nel suo comizio a Perugia? Considera Hamas una pericolosa organizzazione terroristica con insidiose infiltrazioni anche in Italia o una legittima struttura di resistenza? Solo questo hanno diritto di sapere i cittadini di Perugia”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

