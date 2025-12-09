Condannato a tre anni e tre mesi | la sentenza del Tribunale di Avellino

Avellinotoday.it

Il Tribunale di Avellino ha inflitto a un 49enne la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, a Solofra. La sentenza arriva a conclusione di un procedimento che ha ricostruito un quadro di comportamenti reiterati nei confronti della moglie - difesa di fiducia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

