Perché il tribunale del Bangladesh ha condannato la parlamentare britannica Tulip Siddiq a due anni di carcere

La deputata laburista Tulip Siddiq è stata condannata a due anni di carcere per corruzione in Bangladesh. La signora Siddiq è stata accusata di aver ottenuto dalla zia, ex primo ministro del Paese, appezzamenti di terreno nella zona diplomatica della capitale Dhaka, tramite “abuso di potere e influenza”. La madre di Siddiq, Sheikh Rehana, è stata condannata a sette anni di carcere ed è stata considerata la principale partecipante al caso. Ci sono altri 14 sospettati. Siddiq, che rappresenta i quartieri londinesi di Hampstead e Highgate nel Parlamento britannico, aveva precedentemente negato le accuse e affermato che il processo era una farsa costruita su “accuse inventate e guidata da una chiara vendetta politica”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

