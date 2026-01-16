L’Illusione Coniugale | in scena a Caulonia Marina

L’Illusione Coniugale è in scena a Caulonia Marina, parte della XXXI Stagione Teatrale della Locride 2025-2026. Un’occasione per apprezzare un’opera teatrale che invita alla riflessione, in un contesto culturale che promuove la valorizzazione del teatro nel territorio calabrese. La rappresentazione si inserisce in un calendario ricco di eventi pensati per il pubblico locale e gli appassionati di scena.

La XXXI Stagione Teatrale della Locride 2025-2026 continua a riservare belle sorprese per il pubblico calabrese. Domenica 18 gennaio, infatti, andrà in scena, a Caulonia Marina, una commedia brillante, “L’Illusione Coniugale” scritta da Eric Assous, interpretata dagli attori Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

