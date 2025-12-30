Gaia De Laurentiis Fabio Ferrari Emanuele Barres | La scommessa Dramma ridicolo in due atti
Al Teatro Dehon di Bologna, il 10 e 11 gennaio, si presenta “La scommessa. Dramma ridicolo in due atti”, con Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari ed Emanuele Barresi. Lo spettacolo offre una riflessione sul tema della fortuna e delle decisioni, attraverso un'opera che mescola dramma e umorismo in modo originale. Due serate per approfondire una narrazione che combina leggerezza e introspezione.
Al Teatro Dehon di Bologna il 10 e 11 gennaio, sabato ore 21 e domenica ore 16, in scena Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi ne “La scommessa. Dramma ridicolo in due atti”, una commedia nera dal ritmo serrato e dal taglio ironico scritta e diretta da Emanuele Barresi, che mette in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
