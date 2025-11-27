670 mila euro dal ministero e nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema lecchese

Stanziati 670 mila euro destinati all'acquisto di nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese: un'importante opportunità per rafforzare le raccolte e offrire ai cittadini un accesso ancora più ricco, aggiornato e diversificato alla lettura.

