670 mila euro dal ministero e nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema lecchese

Stanziati 670 mila euro destinati all'acquisto di nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema bibliotecario del territorio lecchese: un'importante opportunità per rafforzare le raccolte e offrire ai cittadini un accesso ancora più ricco, aggiornato e diversificato alla lettura. Le risorse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - 670 mila euro dal ministero e nuovi libri per 53 biblioteche del Sistema lecchese

