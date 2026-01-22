Nei racconti degli Atti degli Apostoli (16,6-10), si narra un episodio che evidenzia le origini e l’identità dell’Europa. Quarantasette anni fa, un’omelia di Benedetto XVI anticipò temi fondamentali per il nostro tempo, sottolineando il ruolo e le sfide di questa regione. Questo passaggio invita a riflettere sulla storia, la cultura e il destino dell’Europa, offrendo spunti di approfondimento sulla sua profonda vocazione.

Negli Atti degli Apostoli (16,6-10) ci viene narrato un singolare episodio che come nessun altro fa emergere le fondamenta dell'Europa, la sua identità e il suo compito. Paolo è missionario nella sua patria, l'Asia Minore, ed evidentemente non pensa affatto di oltrepassare lo stretto che la separa dall'Europa. Ma ecco che accade qualcosa di straordinario: dove pure egli voglia andare, si sente ostacolato dallo Spirito di Gesù, che, come un muro, ovunque ostacola il suo cammino. La nuova direzione gli si rivela in sogno: Paolo vede un macedone che lo chiama e lo prega: «Vieni qui e aiutaci!». Il macedone sta per la Grecia, per l'Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La profezia di Benedetto. In un'omelia di 47 anni fa anticipa temi cruciali della nostra epoca

16 gennaio, Nostra Signora del Buon Successo: la profezia quattro secoli fa, della terribile crisi di oggiIl 16 gennaio si celebra Nostra Signora del Buon Successo, apparizione avvenuta a una suora concezionista.

Leggi anche: Norcia, la basilica riapre al culto. Il rito della dedicazione, il messaggio di Papa Leone XIV e l'omelia su Europa, San Benedetto e pace

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Cattolici, diaconato, donne: ma con le pastore già si lavora!; David M. Turoldo, ovvero il coraggio e il rischio della libertà; Papa Benedetto XVI fece un miracolo, nel 2012 toccò il petto di un 19enne americano con il linfoma di Hodgkin che poi guarì; Il miracolo di Ratzinger: come può diventare santo | Libero Quotidiano.it.

Benedetto XVI, il minotauro e la profezia di Pasoliniche s’imbestiò ne le ‘mbestiate schegge. Questo è Dante, canto 26 del Purgatorio, quello dei lussuriosi, versi 82-87. Vi si richiama il mito del minotauro, per la più precisione del suo abnorme ... ilsussidiario.net

Restituita al culto la Basilica di San Benedetto a NorciaL'Europa porta oggi le cicatrici di ferite ideologiche e morali che ne hanno minato l'anima, ha detto l'arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, durante l'omelia per la riapertura al culto ... ansa.it

Ecco la prima di oggi del Tempo. LA PROFEZIA DI BENEDETTO - Discorso profetico di Ratzinger del 1979 sulla crisi dell'Europa (e sull'Iran...) RSAllah - Da ospizio a moschea è un attimo... Editoriale ACCORDO CON TRUMP- Commenti di Novelli, Bertoldi, Ar x.com

Domenica 11 gennaio 2026 Monastero dello Spirito Santo – Bagno a Ripoli Durante la Santa Messa, l’Arcivescovo Mons. Gherardo Gambelli ha benedetto il nuovo Tabernacolo e le Icone realizzate dall’autore di immagini sacre Aurel Ionescu, di origine r facebook