16 gennaio Nostra Signora del Buon Successo | la profezia quattro secoli fa della terribile crisi di oggi

Il 16 gennaio si celebra Nostra Signora del Buon Successo, apparizione avvenuta a una suora concezionista. La Madonna, con questa visione, preannunciò, a distanza di quattro secoli, le difficoltà spirituali e morali che oggi attraversiamo. Questa profezia rappresenta un monito e un richiamo alla riflessione sulla nostra società e sui valori che devono guidarci nel tempo presente.

A Quito, capitale dell'Ecuador, si trova il santuario di Nostra Signora del Buon Successo («Nuestra Señora del Buen Suceso», detta anche «Virgen del Buen Sucesso» o «Madre del Buen Suceso»). L'origine di questa devozione mariana risale a una serie di apparizioni ricevute tra il 1582 e il 1634 da una suora dell'Ordine dell'Immacolata Concezione. Il suo nome era madre Mariana Francisca de Jesús Torres. La Beata Vergine Maria è venerata in diverse altre parti del mondo con questo titolo: in Ecuador, Spagna, Filippine e Portogallo. È la patrona dell'Ecuador ma anche della città spagnola di Sagunto.

