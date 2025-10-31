Norcia la basilica riapre al culto Il rito della dedicazione il messaggio di Papa Leone XIV e l' omelia su Europa San Benedetto e pace

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza, ha detto lo scriba Neemia agli israeliti tornati dall’esilio babilonese, quando inaugurava il Tempio di Gerusalemme ricostruito (Ne 8, 10). Anche noi siamo stati come “in esilio” per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

