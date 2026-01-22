Domenica 25 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico si gioca Roma-Milan, partita valida per la 22ª giornata della Serie A 2025-2026. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sono attesi il ritorno di Pavlovic e Modric, mentre uno dei top player rossoneri potrebbe essere a rischio forfait. Ecco le probabili formazioni del Milan in vista di questa importante sfida.

In porta, non si discute, il capitano Mike Maignan. In difesa, nel terzetto della formazione titolare dei rossoneri per Roma-Milan tornerà Strahinja Pavlovic al posto di un Koni De Winter, comunque, apparso in netta crescita nelle ultime uscite. Pavlovic, che a Firenze, per una botta alla testa, ha rimediato nove punti di sutura, avrebbe voluto esserci già contro Como e Lecce, ma il Milan ha optato per la prudenza. A centrocampo, Allegri ha un dubbio ed è legato alle condizioni di Alexis Saelemaekers. Uscito all'80' di Milan-Lecce per un risentimento all'adduttore sinistro, il belga ha svolto allenamento differenziato ieri e dovrebbe svolgerlo anche oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - La probabile formazione per Roma-Milan: tornano Pavlovic e Modric, ma un top è a rischio forfait

