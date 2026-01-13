Probabile formazione Como-Milan | in dubbio Pavlovic Ma Allegri torna sui propri passi

Per il match Como-Milan, in programma giovedì 15 gennaio, si analizzano le possibili scelte di formazione dei rossoneri. Tra i dubbi principali, la presenza di Pavlovic, mentre Allegri potrebbe rivedere le proprie decisioni rispetto alle ultime indicazioni. Di seguito, le probabili formazioni in vista del recupero della 16^ giornata di Serie A 2025-2026.

Como-Milan: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni - Milan sarà disponibile anche in diretta streaming su dispositivi come smartphone, tablet, pc e computer fissi grazie a DAZN, scaricando l'app o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. calciomercato.com

Probabili formazioni Como-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Diao, Nico Paz, Baturina, Pavlovic, Leao, Pulisic e Fullkrug - Il Milan deve tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e nel recupero di campionato affronta il Como: le ultime sulle formazioni di Fabregas e Allegri, chi gioca titolare. msn.com

