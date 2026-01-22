Milan e Roma schierano nuovamente Modric e Pavlovic dall'inizio, offrendo a entrambe forze fresche e idee tattiche. Allegri, con questa formazione, mira a consolidare la posizione in Champions e a rafforzare la corsa allo scudetto, puntando su una squadra più equilibrata e compatta. La sfida tra le due big si preannuncia equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di continuità e risultati importanti.

Riecco il Milan tipo. O giù di lì. La tappa di Roma contro una rivale diretta è, come direbbe Massimiliano Allegri, lo snodo del campionato. Ok, il tecnico livornese lo ha detto anche altre volte, ma la sensazione è che la sfida dell’Olimpico sia davvero un crocevia di quelli in grado di spostare i punti di vista. Max continua a predicare calma, mantenendo l’occhio sulla quinta in classifica e ripetendo il mantra del ritorno in Champions. Vincere contro Gasperini, però, non sarebbe solo un enorme passo in avanti verso il ritorno nell’Europa che conta. Piuttosto, darebbe benzina al sogno scudetto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, con la Roma tornano Modric e Pavlovic dall'inizio: ecco come Allegri sfiderà Gasp

