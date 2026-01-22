La migliore granita del mondo è giuglianese Antonio Carino conquista il premio internazionale

La granita di Giugliano si distingue a livello internazionale, con Antonio Carino, proprietario della graniteria Nice, che ha ottenuto il premio al SIGEP 2026 di Rimini. La sua produzione rappresenta un’eccellenza riconosciuta nel settore, confermando la tradizione e la qualità della regione. Questa vittoria sottolinea l’importanza di un prodotto autentico e radicato nel territorio, apprezzato sia a livello nazionale che internazionale.

La granita giuglianese conquista il SIGEP 2026 di Rimini. A salire sul gradino più alto del podio è stato Antonio Carino, titolare della graniteria Nice, con sedi a Giugliano e Aversa. Un riconoscimento che premia un lavoro artigianale fatto di studio, ricerca e impegno costante. Carino ha partecipato alla competizione senza il supporto di associazioni professionali: solo la passione per il suo mestiere e le proprie competenze. Un primato che rappresenta un successo inedito per il territorio e che rende il risultato ancora più significativo. La granita siciliana con cui Antonio ha ottenuto il premio si distingue dalla versione comunemente conosciuta.

