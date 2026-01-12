Il giuglianese Antonio D’Ausilio diventa notaio | orgoglio del Sud a Bolzano

Antonio D’Ausilio, originario di Giugliano, ha raggiunto un importante traguardo diventando notaio a Bolzano. A 32 anni, dopo aver vissuto in città per circa sette anni, rappresenta un esempio di successo professionale nel Sud che si afferma anche nel Nord. La sua crescita professionale testimonia la capacità di giovani italiani di contribuire allo sviluppo del Paese.

Lui si chiama Antonio D'Ausilio e ha 32 anni. Giuglianese doc, è diventato notaio a Bolzano, dove vive da circa 7 anni per motivi lavorativi. La sua nonima è un motivo di orgoglio anche per la terza città della Campania che annovera così tra i suoi figli un grande professionista capace di farsi strada al Nord.

