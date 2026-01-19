La granita campana al mandarino conquista Rimini al Sigep show con il concorso Granite d' Italia

Al Sigep 2026 di Rimini, la competizione Granite d’Italia ha visto emergere Antonio Carino, titolare di Nice Granite, come migliore artigiano della granita campana al mandarino. Originario di Giugliano in Campania, con le sue sedi ad Aversa e Giugliano, ha conquistato il riconoscimento con la sua interpretazione autentica e di qualità di questa tradizione. Un risultato che valorizza la storica eccellenza della granita nel panorama italiano.

Carino si è formato presso la prima scuola al mondo di alta formazione di granite siciliane, guidata dai maestri gelatieri Alessandro e Vincenzo Squatrito, campioni mondiali di gelato. Un percorso formativo che ha contribuito a definire una visione precisa del prodotto e una tecnica di alto livello. Pur operando da anni nel settore delle granite, Antonio Carino ha iniziato a dedicarsi alle granite siciliane solo dallo scorso anno, come progetto sperimentale avviato nella sede Nice Granite di Aversa. Un'iniziativa nata dalla ricerca, dalla passione e da una solida formazione professionale che, alla luce dei risultati ottenuti, verrà estesa da quest'anno anche alla sede di Giugliano.

