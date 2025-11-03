Al San Pio straordinario intervento di chirurgia robotica in urgenza | la lettera di un paziente

Anteprima24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti La famiglia di un   paziente  ha scritto una  lettera  di ringraziamento al Direttore Generale  Maria Morgante per le cure e l’assistenza ricevuta da un loro congiunto con un intervento di chirurgia robotica in regime di urgenza  in piena notte e le cure ricevute, durante la sua degenza presso l’ AORN San Pio di Benevento. La UOC Anestesia e Rianimazione dell’AORN San Pio Direttore Vincenzo Colella in sinergia con la UOC Chirurgia Generale ed Oncologica Mario Annecchiarico hanno preso in carico un paziente di fuori regione affetto da verosimile feocromocitoma, tumore del surrene secernente catecolamine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

al san pio straordinario intervento di chirurgia robotica in urgenza la lettera di un paziente

© Anteprima24.it - Al San Pio straordinario intervento di chirurgia robotica in urgenza: la lettera di un paziente

News recenti che potrebbero piacerti

Bari, a San Pio Comune e Amiu Puglia per un intervento straordinario nel deposito Amiu - Impegnati una dozzina di operatori e quattro mezzi dedicati, per un costo totale di circa 10mila euro BARI - Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: San Pio Straordinario Intervento