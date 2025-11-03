Tempo di lettura: 3 minuti La famiglia di un paziente ha scritto una lettera di ringraziamento al Direttore Generale Maria Morgante per le cure e l’assistenza ricevuta da un loro congiunto con un intervento di chirurgia robotica in regime di urgenza in piena notte e le cure ricevute, durante la sua degenza presso l’ AORN San Pio di Benevento. La UOC Anestesia e Rianimazione dell’AORN San Pio Direttore Vincenzo Colella in sinergia con la UOC Chirurgia Generale ed Oncologica Mario Annecchiarico hanno preso in carico un paziente di fuori regione affetto da verosimile feocromocitoma, tumore del surrene secernente catecolamine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al San Pio straordinario intervento di chirurgia robotica in urgenza: la lettera di un paziente