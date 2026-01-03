Benevento paziente oncologica al San Pio | Arriva la risposta della dirigenza

Il 30 dicembre, il Sindaco Mastella ha scritto alla Direzione Generale del San Pio di Benevento per richiedere chiarimenti sul trattamento ricevuto da una paziente oncologica. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica, evidenziando l’importanza di garantire trasparenza e rispetto nelle cure. La risposta della dirigenza dell’ospedale sarà fondamentale per chiarire i dettagli e rassicurare la comunità sulla corretta gestione delle prestazioni sanitarie.

Benevento. Il Sindaco Mastella il 30 dicembre scorso scrisse per avere alla DG per avere delucidazioni sul trattamento ricevuto dalla paziente oncologica. Oggi giunge la risposta al primo cittadino: procedure corrette. L’ultima settimana di dicembre a Benevento aveva fatto scalpore la notizia apparsa sui media, che raccontava di una paziente oncologica in barella per nove giorni in attesa del ricovero. La notizia aveva avuto una vasta eco nel Capoluogo sannita e non solo, tanto che il sindaco Mastella intervenne con una lettera alla DG per chiedere lumi sulla vicenda, senza dubbio indecorosa. Riportiamo di seguito la missiva di Mastella e la risposta della DG Morgante. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Benevento, paziente oncologica al San Pio: Arriva la risposta della dirigenza Leggi anche: Paziente oncologica sulla barella del Ps per nove giorni, il sindaco Mastella ha scritto al DG del San Pio Leggi anche: La Miwa Energia Cestistica Benevento in visita al reparto di Pediatria del “San Pio” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Benevento, paziente oncologica in corsia: «Per 200 ore su una barella»; Paziente oncologica trascorre 9 giorni in PS: Mastella scrive al dg ospedale; ; Benevento, paziente oncologica in corsia: 'Per 200 ore su una barella'. Vicenda paziente oncologica di Morcone, la manager Morgante risponde al sindaco Mastella: “Procedure corrette, si comprende disagio causato da indisponibilità posti letto” - In merito alla vicenda della paziente oncologica residente a Morcone, sulla cui vicissitudine al Pronto soccorso del San Pio il sindaco Mastella aveva chiesto delucidazioni alla Direttrice generale de ... tvsette.net

Paziente oncologica per 9 giorni in pronto soccorso. "Procedure corrette" - Sulla vicenda della paziente oncologica di Morcone che ha trascorso nove giorni su una barella del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Pio, la manager Morgante risponde al sindaco Mastella che aveva ... msn.com

Paziente oncologica che ha trascorso nove giorni su una barella del Pronto Soccorso, il sindaco Mastella ha scritto al DG del San Pio - “Ho appreso dai media della storia di una paziente, peraltro in condizioni di considerevole fragilità perché malata oncologica, che per ben nove giorni è stata trattenuta in Pronto Soccorso. msn.com

Poche ore fa è stato attivato un intervento di elisoccorso dall’elisuperficie dell’Ospedale “San Pio” di Benevento per il trasferimento di un paziente verso un’altra struttura ospedaliera, al fine di garantire l’assistenza più adeguata alle sue condizioni cliniche. - facebook.com facebook

