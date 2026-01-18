Vannacci e la nuova inchiesta di Report | una fondazione segreta con la moglie all'insaputa di Salvini e zero euro alla Lega

Una recente inchiesta di Report approfondisce la figura di Vannacci, evidenziando la nascita di una fondazione segreta chiamata

Nuova inchiesta Report su Vannacci e la sua "doppia vita": è nata una fondazione segreta presieduta dalla moglie di nome "Decima", non versa soldi alla Lega ed è circondato da massoni. Ranucci: "A Vannacci gli omosessuali vanno bene se votano o finanziano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Lega si spacca sull’Ucraina, in due contro Salvini: “Con Vannacci sensibilità comune”

La Lega manifesta divisioni interne sulla questione degli aiuti militari all’Ucraina, con alcuni esponenti che si oppongono alla proroga e altri che mantengono una posizione più moderata. La divergenza si riflette in Aula attraverso assenze e voti contrari, evidenziando un fronte politico frammentato. La questione mette in evidenza le diverse sensibilità all’interno del partito e apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla politica estera della Lega.

Salvini e i timori di una scissione nella Lega: "Vedrò Vannacci. Nel partito c'è posto per capitani e generali"

Matteo Salvini cerca di rassicurare il suo partito, affrontando i timori di una possibile spaccatura interna. Dopo i voti contrari di alcuni deputati sulla risoluzione riguardante l'invio di armi a Kiev, il leader della Lega si impegna a mantenere l’unità, sottolineando l'importanza di unire diverse sensibilità e visioni all’interno del partito. L’obiettivo è consolidare i ranghi e prevenire divisioni che possano indebolire la coesione della formazione politica.

La nuova associazione, il centro studi e il direttore massone. L’inchiesta di Report su Vannacci x.com

Lega, la proposta di Zaia per una nuova impronta liberale nel centrodestra. Vannacci prende le distanze: «Non è il mio modello» Un documento in cinque punti firmato da Luca Zaia riaccende il confronto interno alla Lega e anima il dibattito nel centrodestra. L’ - facebook.com facebook