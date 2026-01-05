La Lega tace sul manifesto di Zaia Vannacci | Non è il mio benchmark

Da ilfoglio.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega non si è ancora espressa sul manifesto di Zaia, mentre Vannacci commenta che non rappresenta il suo riferimento. Il documento propone un’agenda politica orientata a una destra più equilibrata, con una posizione più moderata sull’immigrazione, e mira a valorizzare il ruolo dell’Italia come potenza di equilibrio in Europa. Un dibattito che riflette le diverse visioni all’interno del panorama politico nazionale.

Roma. Un manifesto, un’agenda politica, un appello per una svolta verso una destra non caricaturale sull’immigrazione, liberale e non liberticida, favorevole a un’Italia “potenza di equilibrio” e a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la lega tace sul manifesto di zaia vannacci non 232 il mio benchmark

© Ilfoglio.it - La Lega tace sul manifesto di Zaia. Vannacci: “Non è il mio benchmark”

Leggi anche: La «destra che vince» secondo Luca Zaia, il manifesto che spacca la Lega: giovani, diritti e sicurezza. Vannacci: «Lui non è il mio riferimento»

Leggi anche: La grande sconfitta della Lega in Toscana: «Vannacci ha distrutto il partito». E Zaia pensa all’addio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

lega tace manifesto zaiaLa Lega tace sul manifesto di Zaia. Vannacci: “Non è il mio benchmark” - Resta sospesa, per ora, nell’aria la frase di Zaia rivolta all’intero centrodestra: “Sentiamo oggi una responsabilità storica: dimostrare di essere una forza di governo capace di reggere il presente p ... ilfoglio.it

lega tace manifesto zaiaLega, manifesto di Zaia per una «svolta liberale» del centrodestra. Ma Vannacci: «Non è il mio riferimento» - I 5 punti indicati dall'ex governatore del Veneto per «dimostrare di essere una forza di governo capace di leggere il presente»: autonomia, politica estera, sicurezza, giovani, i temi etici con i diri ... corriere.it

lega tace manifesto zaiaL’appello di Zaia “per la svolta a destra”: “Fine vita e accoglienza non siano tabù”. Vannacci: “Non è il mio riferimento” - L'ex governatore veneto pubblica sul Foglio un manifesto da aspirante leader: "Non siamo quelli di cinquant'anni fa" ... ilfattoquotidiano.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.