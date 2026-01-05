La Lega tace sul manifesto di Zaia Vannacci | Non è il mio benchmark

La Lega non si è ancora espressa sul manifesto di Zaia, mentre Vannacci commenta che non rappresenta il suo riferimento. Il documento propone un’agenda politica orientata a una destra più equilibrata, con una posizione più moderata sull’immigrazione, e mira a valorizzare il ruolo dell’Italia come potenza di equilibrio in Europa. Un dibattito che riflette le diverse visioni all’interno del panorama politico nazionale.

Lega, manifesto di Zaia per una «svolta liberale» del centrodestra. Ma Vannacci: «Non è il mio riferimento» - I 5 punti indicati dall'ex governatore del Veneto per «dimostrare di essere una forza di governo capace di leggere il presente»: autonomia, politica estera, sicurezza, giovani, i temi etici con i diri ... corriere.it

L’appello di Zaia “per la svolta a destra”: “Fine vita e accoglienza non siano tabù”. Vannacci: “Non è il mio riferimento” - L'ex governatore veneto pubblica sul Foglio un manifesto da aspirante leader: "Non siamo quelli di cinquant'anni fa" ... ilfattoquotidiano.it

