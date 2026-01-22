Durante il World Economic Forum di Davos, un incendio nelle vicinanze del Congress Center ha richiesto l’evacuazione dell’area, interrompendo temporaneamente la trasmissione di

A ttimi di forte tensione a Davos, in Svizzera, dove è in corso il World Economic Forum. Un incendio scoppiato nelle vicinanze del Congress Center ha fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza, portando all’evacuazione dell’intera area. Tra le persone coinvolte anche Lilli Gruber, che in quegli istanti stava andando in onda in diretta su La7 proprio da Davos. Lilli Gruber, vita e carriera della signora dell’informazione. guarda le foto Lilli Gruber racconta in diretta l’evacuazione a Davos. La conduttrice di Otto e Mezzo è stata costretta a interrompere bruscamente la trasmissione, ricollegandosi poco dopo solo telefonicamente per spiegare l’accaduto: «Siamo fuori dal Congress Center. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La giornalista costretta a interrompere "Otto e mezzo" a causa di un incendio

Paura ad Otto e mezzo, Lilli Gruber costretta a condurre a telefono per colpa di un incendioDurante la puntata di Otto e mezzo, Lilli Gruber è stata costretta a condurre da remoto a causa di un incendio che ha coinvolto la sua abitazione.

Incendio a Davos, Lilli Gruber evacuata durante la diretta di Otto e MezzoUn incendio a Davos ha provocato l’evacuazione di Lilli Gruber durante la diretta di Otto e Mezzo, trasmessa su La7.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: 20 anni senza Oriana Fallaci: una vita dedicata al giornalismo con Firenze nel cuore; Anche questa settimana sono costretta a indossare gli occhiali scuri per fronteggiare le luci bellissime ma molto forti: così Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca; Lilli Gruber interrompe Otto e mezzo, incendio nei pressi dello studio a Davos; Incendio a Davos, Lilli Gruber evacuata dallo studio durante il collegamento con Otto e mezzo.

Lilli Gruber interrompe Otto e mezzo, incendio nei pressi dello studio a DavosLa giornalista aveva deciso di trasmettere in diretta dalla Svizzera per il World Economic Forum ma è accaduto l’inaspettabile ... dilei.it

Davos, incendio in un hotel: Lilli Gruber costretta a evacuare in diretta dal Congress CenterMomenti di paura a Davos, in Svizzera. Lo studio televisivo in esterna dove Lilli Gruber doveva presentare la trasmissione Otto e Mezzo ... msn.com

Attimi di forte tensione a Davos durante la diretta condotta da Lilli Gruber. La giornalista è stata costretta a lasciare lo studio nella località svizzera in seguito a un incendio nelle vicinanze. Ha proseguito la trasmissione in collegamento telefonico. "Siamo fuori d facebook