La fiamma olimpica arriva e Sondrio è pronta | festa in città sabato 31 gennaio

Sabato 31 gennaio, Sondrio si prepara ad accogliere la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. L’evento, che inizierà alle 17 in piazza Garibaldi, rappresenta un momento di condivisione e festa per la città. L’arrivo del tedoforo e l’accensione del braciere saranno i momenti centrali di questa giornata, che celebra lo spirito olimpico e l’unione tra sport e comunità.

