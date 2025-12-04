La Fiamma Olimpica arriva in Italia Ecco i tedofori città per città
AGI - La Fiamma Olimpica arriva in Italia per iniziare il suo lungo e appassionante viaggio attraverso le 20 regioni percorrendo 12.000 chilometri. Sarà un viaggio di 63 giorni che accenderà la passione e farà crescere l'attesa in vista dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026 che inizieranno il 6 febbraio prossimo allo stadio San Siro di Milano. Dopo un viaggio di nove giorni attraverso la Grecia, la staffetta di oltre 450 tedofori che ha percorso 2.200 chilometri ha portato il fuoco sacro dell'olimpismo dall'Antica Olimpia allo stadio Panatenaico di Atene, culla dei Giochi moderni, per la consegna al Comitato organizzatore di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Agi.it
