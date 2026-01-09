Il 14 gennaio Varese si prepara ad accogliere la Fiamma olimpica, simbolo dei Giochi invernali. Alle 17 all'Acinque Ice Arena si terrà un evento inaugurale dedicato agli sport invernali, seguito dalla staffetta di circa due chilometri. L’accensione del braciere olimpico, prevista intorno alle 19:15, segnerà l’inizio ufficiale di due mesi di celebrazioni e eventi nella città.

Varese, 9 gennaio 2026 – Il 14 gennaio la fiamma olimpica arriverà in Lombardia, più precisamente a Varese dove alle 17 all'Acinque Ice Arena è in programma lo spettacolo inaugurale dedicato agli sport invernali, a cui alle 18:40 seguirà la staffetta di circa due chilometri che si concluderà intorno alle 19,15 con l'accensione del braciere olimpico. Un appuntamento a cui ha assicurato che sarà presente anche il presidente della Regione (varesino) Attilio Fontana. Questo è però solo l'avvio di un percorso di eventi e appuntamenti legati alle Olimpiadi di Milano Cortina, realizzato grazie a un accordo fra Camera di Commercio, Comune e Provincia di Varese con "animazione del territorio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Fiamma olimpica arriva a Varese il 14 gennaio: ecco come la “città giardino” si prepara a due mesi di festa

