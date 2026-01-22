La tragica morte di Karine Cogliati, giovane italiana-brasiliana di 26 anni, ha scosso la comunità di Biassono. Ritrovata lo scorso febbraio nel bosco di Carate, il suo caso solleva questioni di giustizia e riparazione. Questo percorso mira a coinvolgere i familiari di Karine, promuovendo un processo di confronto e ricostruzione, nell’obiettivo di trovare un senso di chiusura e di giustizia per una vita spezzata troppo presto.

Un percorso di giustizia riparativa con i familiari di Karine Cogliati, la 26enne italo-brasiliana residente a Biassono trovata morta lo scorso febbraio in un bosco alla periferia di Carate, rannicchiata dentro una felpa le cui maniche erano state legate per trasportarla come un sacchetto da abbandonare. A chiederlo è stato l’uomo che si è disfatto del corpo senza vita, Giuseppe Bernardini, 45enne incensurato titolare di una pizzeria da asporto a Carate. Il pm della Procura di Monza Flaminio Forieri ha chiesto il giudizio immediato dell’uomo, che si trova agli arresti domiciliari con le accuse di spaccio di droga, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere e ieri Bernardini è stato chiamato davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La drammatica fine di Karine. Abbandona il cadavere nel bosco. Chiede la giustizia riparativa

Karine Cogliati venne abbandonata morta in un bosco a Carate. Giuseppe Bernardini chiede la giustizia riparativaGiuseppe Bernardini, 45 anni di Carate Brianza, ha richiesto di partecipare a un percorso di giustizia riparativa con i familiari di Karine Cogliati, vittima di un grave abbandono nel febbraio scorso.

La tragica fine di Karine abbandonata nel bosco. Il pizzaiolo va a processoGiuseppe Bernardini, pizzaiolo di 45 anni di Carate Brianza, si presenterà mercoledì davanti al Tribunale di Monza per il processo con rito abbreviato, accusato della morte di Karine Cogliati, trovata senza vita nei boschi vicino al Lambro a febbraio.

