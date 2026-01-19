Giuseppe Bernardini, pizzaiolo di 45 anni di Carate Brianza, si presenterà mercoledì davanti al Tribunale di Monza per il processo con rito abbreviato, accusato della morte di Karine Cogliati, trovata senza vita nei boschi vicino al Lambro a febbraio. L’uomo, attualmente agli arresti domiciliari, affronta il procedimento penale relativo a questa tragica vicenda, che ha suscitato grande attenzione nel territorio.

È chiamato a presentarsi mercoledì davanti alla giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza, Angela Colella, per il processo con il rito abbreviato Giuseppe Bernardini, 45 anni, pizzaiolo incensurato di Carate Brianza, agli arresti domiciliari, per rispondere della morte di Karine Cogliati, la 26enne italo-brasiliana originaria di Cesano Maderno ritrovata morta lo scorso febbraio nei boschi vicino al Lambro a Carate. L’uomo è imputato di spaccio di sostanze stupefacenti, morte in conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Bernardini ha abbandonato il corpo di Karine Cogliati dopo una serata trascorsa ad assumere droga in un motel di Lissone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragica fine di Karine abbandonata nel bosco. Il pizzaiolo va a processo

