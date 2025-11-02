La dottoressa Francesca Tana di Vasto è la nuova direttrice sanitaria dell' ospedale di Termoli

La dottoressa Francesca Tana è la nuova direttrice sanitaria dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Originaria di Vasto, laureata in Medicina e Chirurgia all'Università d'Annunzio e specializzata in Igiene e Medicina Preventiva, ha maturato un'esperienza pluriennale nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it