Demenza sclerosi multipla e Parkinson | prende servizio la dottoressa Alessia Lanari alla direzione Neuroterritoriale di Asst Lariana

Ha preso servizio oggi la dottoressa Alessia Lanari, neurologa e nuovo direttore della struttura Neuroterritoriale istituita da Asst Lariana per rafforzare l’assistenza ai pazienti neurologici sul territorio.L’obiettivo è rendere le cure più vicine al cittadino e potenziare l’integrazione tra. 🔗 Leggi su Quicomo.it

