la donazione delle divise invernali ai giudici uisp podismo di pistoia

Il 21 gennaio 2026 a Pistoia si è svolta una cerimonia per la donazione di divise invernali ai giudici Uisp del podismo locale. L'iniziativa, promossa dall'ETS Regalami un sorriso, ha voluto riconoscere l'importante ruolo dei cronometristi e dei giudici nel supporto alle attività sportive, sottolineando l’impegno di questa realtà nel promuovere solidarietà e collaborazione nel mondo del podismo pistoiese.

Pistoia, 21 gennaio 2026 – L'importanza del lavoro svolto dai cronometristi e dai Giudici Uisp del podismo pistoiese è stata al centro di un sentito momento di riconoscimento promosso dalla Ets Regalami un sorriso, realtà da anni impegnata a coniugare sport, informazione e solidarietà. Figure spesso silenziose ma decisive, i giudici rappresentano una presenza concreta e indispensabile per il corretto svolgimento delle gare podistiche, garantendo regolarità, sicurezza e trasparenza a ogni manifestazione. È proprio all'interno di queste competizioni che si sviluppa in gran parte l'attività fotografica del sodalizio pratese: un lavoro possibile solo grazie all'organizzazione, alla disponibilità e alla costante presenza dei giudici Uisp, capaci di assicurare il regolare svolgimento degli eventi in qualsiasi condizione atmosferica.

