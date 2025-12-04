Pistoia, 4 dicembre 2025 – Alla Casa del Popolo di Ramini si è celebrata una serata dal sapore autentico, dedicata a una delle colonne portanti del movimento podistico pistoiese: i giudici Uisp. Un gruppo affiatato, silenzioso ma fondamentale, che da anni garantisce con rigore, passione e una professionalità impeccabile il corretto svolgimento di ogni gara sul territorio. La festa dei giudici Uisp di Pistoia In un mondo sportivo che vive di emozioni, di partenze concitate e di traguardi abbracciati con il cuore in gola, spesso si dimentica quanto sia prezioso il lavoro di chi, con pettorina e taccuino, vigila su ogni dettaglio affinché tutto scorra nel rispetto delle regole e della sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giudici Uisp di Pistoia celebrati per il loro impegno