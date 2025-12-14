Il Circolo di Ramini a Pistoia ha ospitato la cerimonia di premiazione del Podismo Provinciale Uisp 2025, trasformandosi in un punto di ritrovo per appassionati di corsa. L’evento ha celebrato i successi e l’impegno degli atleti locali, creando un’atmosfera di entusiasmo e condivisione tra partecipanti e organizzatori.

© Lanazione.it - Podismo, a Pistoia la premiazione Uisp

Pistoia, 14 dicembre 2025 – Il Circolo di Ramini si è trasformato, per una sera, in una vera e propria casa della corsa, accogliendo la premiazione del Podismo Provinciale Uisp 2025 in un clima di partecipazione autentica e sentita. Un appuntamento atteso, capace di richiamare non solo i protagonisti della stagione appena conclusa, ma anche un pubblico numeroso di appassionati: oltre un centinaio di podisti hanno voluto essere presenti per condividere un momento che va ben oltre la semplice consegna dei riconoscimenti. A fare gli onori di casa Riccardo Innocenti e Graziano Vannini, responsabili e dirigenti della Uisp pistoiese, che con passione e competenza hanno saputo dare forma a una cerimonia sobria ma intensa, dove ogni premio è diventato simbolo di un percorso fatto di allenamenti, sacrifici, chilometri macinati con qualsiasi tempo e, soprattutto, di una comunità che continua a crescere attorno ai valori dello sport popolare. Lanazione.it

Premiazione del podismo provinciale Uisp 2024: sport, salute e solidarietà. Le classifiche - 19, che avevano interrotto il Campionato provinciale di podismo Uisp della provincia di Pistoia, finalmente si è tornati a ... lanazione.it

Pistoia, la festa dei giudici Uisp della sezione podismo - Pistoia, 14 maggio 2025 – Alla Casa del Popolo di Ramini (PT) si è svolta la consueta festa di fine anno dei Giudici del Comitato UISP di Pistoia – Sezione Podismo. lanazione.it

?? Torna, domenica, l’Americana in piazza a Pistoia: gara spettacolare a eliminazione! #PVNews #pistoiavaldinievolenews #ValdinievoleNews #valdinievole #valdinievoleoggi #pistoia #pistoianews #sport #podismo #Americana #eventisportivi - facebook.com facebook