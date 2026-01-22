Elisa Giomi, commissaria dell’Agcom, ha espresso una posizione critica nei confronti della proposta anti-pezzotto, definendola “squilibrata” e con “costi ingestibili”. Tra i cinque commissari, è l’unica ad aver votato contro la multa a Cloudflare, decisione che ha suscitato discussioni e incertezza nel panorama regolamentare italiano. La sua opinione rappresenta un punto di vista importante nel dibattito sulle misure contro la pirateria digitale.

Elisa Giomi è una dei cinque commissari dell’Agcom. L’unica ad aver votato contro la multa a Cloudflare che ha messo in enorme imbarazzo il governo italiano. L’unica che spiega tecnicamente – in una lunga intervista a Repubblica – perché la crociata lanciata dal calcio italiano al pezzotto usando Piracy Shield è “squilibrata e ha costi ingestibili”. Giomi dice che la sanzione a Cloudflare è “tecnicamente e giuridicamente fragile”. Per il metodo innanzitutto: “L’accertamento dell’illecito, così come emerge, è innescato da segnalazioni di parte che alimentano un processo molto rapido e in larga misura automatizzato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La commissaria dell'Agcom che critica l'anti-pezzotto: «Squilibrato e con costi ingestibili»

